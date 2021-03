Saarbrücken/Mainz

Landwirte suchen Alternativen zu Schlachthöfen

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz gewinnt das Tierwohl auch bei der Schlachtung immer mehr an Bedeutung. Um Rindern und Schweinen Stress und Ängste zu ersparen, suchen Landwirte nach Alternativen zu Transport und Schlachthäusern. Sie lassen ihre Tiere direkt auf dem Hof töten oder – wie in Rheinland-Pfalz – Rinder durch einen Kugelschuss auf der Weide.