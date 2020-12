Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 12:00 Uhr

Mainz

Landwirte protestieren mit Traktoren gegen Agrarpolitik

Mit mehreren Traktoren haben Landwirte am Donnerstag in Mainz gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Zu einer der beiden Protestzüge, die hupend durch die Stadt fuhren, hatte die Initiative Land schafft Verbindung bundesweit aufgerufen. Die Bauern hätten es satt, zum Sündenbock einer verfehlten Naturschutzpolitik gemacht zu werden. Die Polizei sprach beim ersten Zug von gut 20 Traktoren und beim zweiten von mehr als 30. Einige davon nahmen an beiden Zügen teil.