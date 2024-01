Alle Räder standen still – auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz ging am Montag zeitweise nichts mehr. Durften die Bauern den Verkehr auf diese Weise den Verkehr im Land behindern? Wer hat die Versammlungen an den Auffahrten überhaupt genehmigt? Die Aufsichtsbehörde klärt auf.