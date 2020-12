Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 14:00 Uhr

Mainz

Landwirte hoffen auf mehr Regen und rechnen mit Einbußen

Nach einem sehr trockenen April in Rheinland-Pfalz haben die Niederschläge im Mai in der Landwirtschaft nur zum Teil für etwas Entspannung gesorgt. „Es hat was gebracht“, sagte Herbert Netter, Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau am Donnerstag. „Aber es hat noch nicht gereicht.“ In den Regionen Wittlich, Bad Kreuznach und Trier beispielsweise seien die Niederschläge geringer ausgefallen als andernorts.