Landwirte demonstrieren bei Scholz-Besuch

Wenn der Kanzler in Alzey weilt, wollen Landwirte aus Rheinland-Pfalz auf ihre Nöte aufmerksam machen – mit Traktoren und Schleppern.

ILLUSTRATION - Traktoren von demonstrierenden Landwirten stehen am Treffpunkt einer Sternfahrt.

ILLUSTRATION - Traktoren von demonstrierenden Landwirten stehen am Treffpunkt einer Sternfahrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Anzeige

Alzey (dpa/lrs). Rund um den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Spatenstich für das neue Werk des US-Pharmakonzerns Eli Lilly in Alzey an diesem Montag (8. April) planen Landwirte Proteste. An der Zufahrt zum Gewerbegebiet mit der Baustelle nahe der Autobahn 61 sollen Traktoren auf einer Grünfläche abgestellt werden, auch Banner mit Botschaften werden aufgestellt, wie der Veranstalter, der Verein Landschaft verbindet aus Rheinland-Pfalz, ankündigte. Blockaden seien nicht geplant, betonte Vorstandsmitglied Thilo Ruzycki.

Auf Plakaten solle es insbesondere um Verwerfungen auf dem Getreidemarkt gehen, erklärte Ruzycki. Importe aus der Ukraine hätten die Preise hierzulande sinken lassen, was Landwirten große Probleme bereite. Weitere Traktoren sollen einige hundert Meter vom Spatenstich von Eli Lilly vor dem Haus der Landwirtschaft in Alzey aufgestellt werden, in dem unter anderem die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sitzt. Dort sei auch eine Kundgebung geplant, gerechnet werde mit 50 bis 100 Teilnehmern.

Diese Zahl nennt auch die zuständige Kreisverwaltung Alzey-Worms. Es gebe einen Bescheid für eine Versammlung von 14.00 bis 18.00 Uhr, teilte die Behörde mit. Die Traktoren reisten über einen Wirtschaftsweg an und würden auf einer privaten Fläche positioniert. Scholz wird gegen 16.00 Uhr in Alzey erwartet.