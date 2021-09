Griebelschied

Landwirt stirbt bei Sturz in Güllefass

Ein Landwirt ist in Griebelschied (Landkreis Birkenfeld) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 34-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen am Freitagnachmittag in ein Güllefass gefallen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kirn am Samstagmorgen.