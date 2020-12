Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 01:20 Uhr

Mainz

Landtagswoche endet mit direkter Befragung Dreyers

Mit der direkten Befragung der Ministerpräsidentin geht heute das dreitägige Plenum in Mainz zu Ende. Malu Dreyer muss sich dabei unter anderem auf Initiative der CDU Fragen zu kommunalen Finanzen stellen. Die SPD-Fraktion will ihre Regierungschefin zum Ausbau der künstlichen Intelligenz in Rheinland-Pfalz befragen.