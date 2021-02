Mainz

Landtagswahl: ZDF-Umfrage deutet auf knappe Ergebnisse hin

Fünf Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz könnte es nach einer ZDF-Umfrage sowohl die Möglichkeit für eine weitere Mehrheit der Ampel-Koalition als auch für einen Regierungswechsel zur CDU geben. Die am Freitag veröffentlichten Ergebnisse des ZDF-Politbarometers sehen die CDU in Rheinland-Pfalz mit einem Anteil von 33 Prozent knapp vor der SPD mit 31 Prozent. Für die Grünen werden 13 Prozent prognostiziert. Eine Wahlabsicht für die FDP nannten 5 Prozent der Befragten, womit die Liberalen dicht an der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag liegen.