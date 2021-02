Plus

Der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz geht in die heiße Phase: In knapp vier Wochen wird ein neuer Landtag gewählt. Bisher haben wir bereits ausführlich über die wichtigsten Problemfelder im Land und die Parteiprogramme berichtet. Jetzt kommen die Politiker selbst zu Wort. Von der kommenden Woche an werden wir nicht nur Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der fünf im Landtag vertretenen Parteien zum Interview bitten, sondern auch von weiteren Parteien mit einer ernsthaften Chance auf den Einzug in das Landesparlament. Mit besonderer Spannung werden dabei die Gespräche mit der amtierenden Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) und ihrem Herausforderer Christian Baldauf (CDU) erwartet. Den Anfang macht in der kommenden Woche CDU-Spitzenkandidat Baldauf, der mit seiner Partei den Regierungswechsel in Mainz anstrebt. Auch unsere Leserinnen und Leser haben die Chance, den CDU-Kandidaten zu löchern: Schicken Sie uns bis Montag, 15. Februar, Ihre Frage an Christian Baldauf per E-Mail an wahl21@rhein-zeitung.net. Aus diesen Leserfragen werden Chefredakteur Peter Burger und unser Landeskorrespondent Carsten Zillmann die fünf am häufigsten genannten Themengebiete im Gespräch mit Baldauf aufgreifen. Für die weiteren Interviews werden wir noch einmal rechtzeitig zu Leserfragen aufrufen.