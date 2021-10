Mainz

Landtagsrestaurant öffnet verzögert: Öffentlich zugänglich

Ungewollte Folgen von Reinigungsarbeiten in der nagelneuen Küche der Landtagskantine in Mainz haben ihre Eröffnung um rund sechs Wochen verzögert. An diesem Montag (18. Oktober) ist es jetzt soweit, wie der Landtag am Donnerstag mitteilte. Das Restaurant „RheinTisch“ ist öffentlich zugänglich und hat zunächst von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.