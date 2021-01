Saarbrücken

Landtagspräsident: Corona-Fall im Saarländischen Landtag

Im Saarländischen Landtag gibt es einen Corona-Fall: Bei einer Abgeordneten sei eine Covid-19-Infektion bestätigt worden, teilte Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) am Freitag zu Beginn einer Sondersitzung in Saarbrücken mit. Da die Betroffene am Mittwoch an einer Sitzung des Gesundheitssauschusses teilgenommen hatte, seien die Mitglieder des Ausschusses bei der Landtagssitzung am Freitag ferngeblieben.