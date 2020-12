Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 14:30 Uhr

Mainz

Landtagspräsident appelliert in Corona-Krise an Solidarität

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering hat in der Corona-Krise an die Solidarität der Gesellschaft appelliert und die Verantwortung des Parlaments hervorgehoben. „Wir befinden uns in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, verbunden mit einer nie da gewesenen Einschränkung von Freiheitsrechten“, stellte der SPD-Politiker zu Beginn der Sondersitzung des Landtags am Freitag in Mainz fest. Einerseits Leben zu retten und das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren – und andererseits Freiheit und Wohlstand zu sichern, seien ein „Drahtseilakt“ und eine „Herkules-Aufgabe“.