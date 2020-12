Landtagsfraktionen gegen Erhöhung ihrer Abgeordnetenbezüge

Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 17:00 Uhr

Die AfD-Fraktion befürwortet ebenfalls eine Nullrunde für 2021. Als Grund nennt der Fraktionsvorsitzende Uwe Junge in einer eigenen Mitteilung die Corona-Krise.

Die Abgeordneten bekommen seit 2020 etwa 6800 Euro Entschädigung im Monat. Die Erhöhung ihrer sogenannten Diäten orientiert sich an der Einkommensentwicklung und an der Besoldung eines Landesbeamten der Gruppe A 16 – so viel bekommt etwa ein Oberstudiendirektor an einem Gymnasium.

Normalerweise hätten die Fraktionen im Dezember eine Erhöhung für 2021 beschlossen, wie sie mitteilten. Maßgeblich wäre dafür die Veränderung der Lohnentwicklung von 2017 auf 2018 gewesen. In diesem Zeitraum sei der Nominallohnindex um 2,9 Prozent gestiegen. Für die Anhebung der Diäten gibt es aber keinen Automatismus, der Landtag muss dies beschließen.