Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 15:30 Uhr

Mainz

Landtagsausschuss tagt wegen Corona-Krise erstmals digital

Wegen der Corona-Krise tagt erstmals ein Ausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags digital. Am nächsten Dienstag (7. April) kommt der Gesundheitsausschuss zu einer Sitzung per Videokonferenz zusammen. Darauf sowie auf weitere digitale Ausschustermine bis Mitte April hat sich der Ältestenrat in einer Sitzung am Mittwoch verständigt, wie der Landtag mitteilte. Grund seien die Bestimmungen und Empfehlungen, persönliche Kontakte während der Corona-Pandemie auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu reduzieren.