Landtags-Abgeordnete im Homeoffice bekommen viele Anfragen

Die 101 Landtags-Abgeordneten in Rheinland-Pfalz arbeiten in der Corona-Krise weitgehend im Homeoffice und haben dabei alle Hände voll zu tun. Jeder der 39 SPD-Abgeordneten bekomme pro Woche zwischen 25 und 50 Anfragen, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. Das seien seit Beginn der Krise insgesamt etwa 9000. Sie reichten von Fragen zu Fitnessstudios über Bestatter bis zu Wirtschaftsfragen.