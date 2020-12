Mainz/Trier

Landtagsabgeordnete gedenken Opfer der Amokfahrt von Trier

Der rheinland-pfälzische Landtag hat mit einer Schweigeminute der Opfer des Amokfahrt von Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten gedacht. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) rief die Abgeordneten am Dienstag zu Beginn der letzten Plenarsitzung in diesem Jahr dazu auf: „Lassen Sie uns so allen Angehörigen und Betroffenen unsere tief empfundene Anteilnahme ausdrücken, die vorletzte Woche Opfer dieser grausamen Tat in der Trierer Innenstadt wurden.“