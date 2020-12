Landtag verabschiedet Haushalt

In der letzten Plenarsitzung des Jahres beschließt Rheinland-Pfalz das Ausgabengesetz für 2021. Die Schlussdebatte entwickelt sich zu einem vom Wahlkampf geprägten Rededuell zwischen SPD und CDU.

Mainz (dpa/lrs). Zum dritten Mal in diesem Jahr hat der Landtag Rheinland-Pfalz ein Haushaltsgesetz verabschiedet. Nach zwei Nachtragshaushalten für das ausklingende Corona-Krisenjahr verabschiedete das Parlament am Dienstag den Ausgabenplan für das kommende Jahr. In der Schlussabstimmung fand der Haushalt die Mehrheit der Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne. Die beiden Oppositionsfraktionen CDU und AfD stimmten dagegen.

„Natürlich steht auch der Landeshaushalt 2021 unter dem Eindruck der Corona-Krise“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Wir werfen aber auch einen Blick auf die Zukunft, auf die Zeit nach der Krise.“ Die Landesregierung habe bei der Gestaltung des Haushalts die Bedürfnisse der Wirtschaft ebenso im Blick gehabt wie Krankenhäuser, Bildung und Kultur. Für sie sei als Lehre aus der Pandemie klar, „dass Kulturschaffende in Zukunft stärker einbezogen werden müssen in die sozialen Sicherungssysteme“.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) wies in einer Mitteilung darauf hin, dass auch die innere Sicherheit weiter zu den politischen Schwerpunkten des Landes gehöre. So steigen die im Haushalt angesetzten Ausgaben für die Polizei um 12,3 Prozent auf 789 Millionen Euro. Die Personalausgaben betragen nahezu 7,7 Milliarden Euro, das sind rund 40 Prozent der Gesamtausgaben. Auf die Bildung entfallen 5,55 Milliarden Euro. Zentraler Haushaltstitel zur Unterstützung der Kommunen sind die Zuweisungen des Landes im Kommunalen Finanzausgleich (KFA), die 2021 um 180 Millionen auf 3,45 Milliarden Euro steigen.

Erwartungsgemäß keine Mehrheit fanden Änderungsanträge der CDU-Fraktion, darunter Mehrausgaben von 80 Millionen Euro für mehr Lehrer, Betreuung, sichere Schulwege und Digitalisierung in der Bildung sowie 78 Millionen Euro für Krankenhaus-Investitionen und mehr Medizin-Studienplätze. „Dieser Haushalt stellt eine wichtige Zäsur dar“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf. Mit Blick auf die Landtagswahl am 14. März 2021 und anschließend eine neue Regierung im Mai habe die CDU mit ihren Änderungsanträgen ihre eigenen Schwerpunkte dafür deutlich gemacht. Für die kleinere Oppositionspartei AfD kritisierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Frisch, mit dem Haushalt werde „den kommenden Generationen eine riesige Schuldenlast“ aufgebürdet.

Die abschließende Debatte entwickelte sich zuletzt zu einem von Wahkampftönen geprägten Rededuell zwischen SPD und CDU. An Dreyer gerichtet rief CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner aus: „Das, was Sie über Rheinland-Pfalz erzählt haben, hat mit der Wirklichkeit draußen nichts zu tun.“ Schreiner warf der Regierungschefin vor, die Verhältnisse im Land „bewusst verschleiert und mit warmer Soße zugedeckt“ zu haben. SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer verwies auf die jüngste SWR-Umfrage mit einer Zustimmung von 65 Prozent für die Arbeit der Landesregierung und bezeichnete die Äußerungen Schreiners ironisch als einen „beachtlichen Versuch, um die Zustimmung der CDU-Anhänger im Land zu kämpfen“.

Der Landeshaushalt 2021 sieht Einnahmen von 18,58 Milliarden Euro vor – rund neun Prozent mehr als in diesem Jahr. Bei den Ausgaben sind 19,85 Milliarden Euro angesetzt – 4,1 Prozent weniger als 2020. Der erwartete Fehlbetrag zwischen Einnahmen und Ausgabe soll im kommenden Jahr durch eine weitere Nettokreditaufnahme von 1,27 Milliarden ausgeglichen werden. In diesem Jahr wurden dafür 3,45 Milliarden Euro angesetzt – die bisher höchste Kreditaufnahme in der Geschichte des Bundeslands. Davon entfallen rund 1,2 Milliarden Euro auf Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur und mehr als zwei Milliarden auf den Ausgleich von Steuereinbußen aufgrund der Corona-Krise. Vor der Pandemie konnte das Land noch ausgeglichene Haushalte gestalten und aus Überschüssen Rücklagen bilden.