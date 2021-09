Mainz

Landtag streitet um Auskünfte der Regierung zur Katastrophe

Schon vor Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe ist im Landtag Rheinland-Pfalz ein Streit um Auskünfte der Regierung entbrannt. Die CDU-Fraktion warf Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) am Donnerstag vor, in zwei Landtagsausschüssen ihre Berichtspflicht gegenüber dem Parlament verweigert zu haben. Das Umweltministerium erklärte dazu, es sei „gerade im Sinne einer sachgerechten Aufklärung, in diesem Stadium auf Berichte zu verzichten“, um so die Aufklärung durch den Untersuchungsausschuss nicht zu beeinträchtigen. Für die Grünen-Fraktion warf der Abgeordnete Andreas Hartenfels der CDU vor, die Ministerin „mit Schlamm zu bewerfen“.