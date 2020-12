Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 14:00 Uhr

Mainz

Landtag prüft nach Schwächeanfall Dauer von Plenarsitzungen

Nach dem Schwächeanfall einer Abgeordneten will das Präsidium des Landtags Rheinland-Pfalz die Dauer von Plenarsitzungen in den Blick nehmen. „Ein solcher Vorfall macht uns alle betroffen“, sagte am Freitag ein Sprecher des Landtags. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) wünsche der Abgeordneten Ellen Demuth (CDU) alles erdenklich Gute und eine rasche Genesung.