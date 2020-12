Mainz

Landtag plant weitere Tagung zur Erinnerungskultur

Zum Abschluss einer zweitägigen Online-Konferenz zur Erinnerungskultur in Deutschland, Israel und Ruanda hat Landtagspräsident Hendrik Hering eine Fortführung angekündigt. „Aufgrund des großen Erfolgs und der breiten Resonanz wollen wir eine solche Tagung gerne in zwei Jahren erneut durchführen“, sagte Hering am Donnerstag. Er sei überzeugt, dass die Tagung auch weitere Kooperationsprojekte zwischen Israel, Ruanda und Rheinland-Pfalz anstoßen werde.