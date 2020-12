Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 15:40 Uhr

Mainz

Landtag gedenkt Opfern von Terror und Gewalt

Die rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten haben am Mittwoch mit einer Schweigeminute der Opfer von Terror und Gewalt gedacht. Landtagspräsident Hendrik Hering hatte die Parlamentarier zu Beginn des zweitägigen Plenums dazu aufgerufen. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am 9. November sei „Erinnerung und Mahnung an uns alle, gegen Rassismus, Antisemitismus, Terror und Gewalt aufzustehen“, sagte Hering in der Rheingoldhalle in Mainz. Dort kommt der Landtag aufgrund der Corona-Beschränkungen zusammen. Der SPD-Politiker Hering bedauerte, dass wegen der Pandemie in diesem Jahr am 9. November – „dem in mehrfacher Hinsicht für Deutschland geschichtsträchtigen Datum“ – kein direkter Austausch der Parlamentarier mit jungen Menschen in den Schulen möglich war.