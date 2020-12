Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 18:40 Uhr

Mainz

Landtag diskutiert kontrovers über neues Schulgesetz

Die erweiterten Mitspracherechte für Kinder und Jugendliche im neuen Schulgesetz sind auf scharfe Kritik bei der Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag gestoßen. „Ein deutlicher Schuss über das Ziel hinaus“, befand die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Anke Beilstein, am Mittwoch in Mainz. Von einer „Überfrachtung der Schulen mit ideologischen Inhalten“ sprach der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Joachim Paul. Die fraktionslose Abgeordnete Helga Lerch sagte, es bleibe abzuwarten, ob die vorgesehene Mitwirkung von Kindern in der Grundschule in der Realität gelingen werde.