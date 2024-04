Mainz

Plenarwoche

Landtag debattiert über Kriminalität, Kliniken und Wölfe

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, nimmt an einer Sitzung des Landtags von Rheinland-Pfalz teil. Foto: Lando Hass/dpa

Der Mainzer Landtag will sich am Donnerstag (ab 9.30 Uhr) mit der Kriminalitätsentwicklung in Rheinland-Pfalz beschäftigten. Dabei soll über die Zusammenhänge zwischen Täterherkunft und Kriminalität diskutieren werden. Die Situation der Krankenhäuser, der Tarifkonflikt in der Busbranche und der Umgang mit Wölfen im Land stehen am zweiten Tag der Plenarwoche ebenfalls auf Tagesordnung. Die Abgeordneten wollen zudem über die Kommunalfinanzen und die Verpflegung der rheinland-pfälzischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten diskutieren.