Mainz

Landtag debattiert über ethische Fragen zur Impfstrategie

Die Zulassung eines Corona-Impfstoffs wird auch in Deutschland in den nächsten Wochen erwartet. Der rheinland-pfälzische Landtag diskutiert an heute in einer sogenannten Orientierungsdebatte über die Impfstrategie. Wer soll zuerst geimpft werden? Thema der Sondersitzung des Landtags: „Ethische Fragen der Impfstrategie zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie“. Die von den Koalitionsfraktionen SPD, FDP und Grüne sowie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angeregte Debatte wird live im Internet übertragen.