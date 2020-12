Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 03:00 Uhr

Mainz

Landtag debattiert über Dürreschäden und Schulbeginn

Mit einer aktuellen Debatte beginnt am heutigen Mittwoch die erste Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags nach der Sommerpause. Die SPD-Fraktion will am ersten der drei Tage über die Beschäftigungssicherung in der Corona-Krise diskutieren. Die Grünen machen die Wasserknappheit und Dürreschäden im Wald zum Thema und wollen dabei auch über Hilfen des Bundes sprechen. Die AfD hat sich den Schulanfang vorgenommen unter der Überschrift: „Kopflos ins neue Schuljahr: Die Bildungspolitik der Landesregierung zwischen Sommerschule und Corona-Chaos“.