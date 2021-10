Saarbrücken

Landtag bringt Digitalisierungsgesetz auf den Weg

Die Verwaltung des Saarlandes soll schneller und digitaler werden. Der saarländische Landtag beschloss am Mittwoch einstimmig in erster Lesung ein Gesetz, das die Änderung von insgesamt 270 Gesetzen vorsieht. Statt bisher schriftlich oder persönlich sollen die Bürger künftig viele Dinge auch elektronisch erledigen können. „Nichts weniger als ein ganz gewaltiger Quantensprung in Sachen Bürokratieabbau ist das“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) im Parlament in Saarbrücken. Die Regierung habe mit diesem Gesetzentwurf eine „Mammutaufgabe“ bewältigt.