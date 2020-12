Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 15:40 Uhr

Mainz

Landtag bleibt in Rheingoldhalle: Verkürzte Plenarsitzungen

Der rheinland-pfälzische Landtag wird auch seine künftigen Plenarsitzungen in der Mainzer Rheingoldhalle abhalten. Das hat der Ältestenrat am Dienstag beschlossen. Aufgrund der deutlich großzügigeren Raum- und Platzverhältnisse könnten im Gutenberg-Saal der Halle alle Abgeordneten unter Einhaltung der corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln an den Sitzungen teilnehmen, teilte das Gremium nach seiner Sitzung mit. Zudem soll die Plenarsitzung am 11. und 12. November in verkürzter Form stattfinden.