Mainz

Landtag berät über Enquete-Bericht zur Corona-Pandemie

Einschränkungen in der Corona-Pandemie müssen wissenschaftlich begründet und nachvollziehbar erklärt werden – diese Forderung hat die Beratungen des rheinland-pfälzischen Landtags zum Abschlussbericht der Corona-Pandemie geprägt. Der Vorsitzende der Enquete-Kommission, Jochen Hartloff (SPD), sprach am Freitag in Mainz von einem „sozialen Ungleichgewicht“. Menschen mit geringem Einkommen litten sehr viel stärker unter den Auswirkungen der Corona-Krise.