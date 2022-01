Saarbrücken

Landtag berät Abschlussbericht zu Missbrauch an Uni-Klinik

Pralles Programm im Plenum: Der saarländische Landtag wird sich am heutigen Mittwoch (ab 9.00 Uhr) mit 22 Tagesordnungspunkten in einer voraussichtlich mehr als neunstündigen Sitzung beschäftigen. Im Fokus wird der 450 Seiten lange Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses „Umgang mit Hinweisen auf Verdachtsfälle von Kindesmissbrauch am Universitätsklinikum des Saarlandes seit Oktober 2003“ stehen.