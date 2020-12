Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 20:20 Uhr

Mainz

Landtag beendet Wahlausschluss Behinderter bei Landtagswahl

Behinderte Menschen, die in allen Angelegenheiten betreut werden, sind in Rheinland-Pfalz nicht länger pauschal von Landtagswahlen ausgeschlossen. Eine entsprechende Änderung des Landeswahlgesetzes beschloss der Landtag in Mainz am Mittwoch. Während die Ampel-Fraktionen von SPD, FDP und Grünen sowie die oppositionelle CDU-Fraktion dafür stimmten, enthielt sich die AfD.