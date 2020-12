Berlin/Friedrichshafen

„Landshut“ soll in Friedrichshafen bleiben: Museum geplant

Für die 1977 entführte ehemalige Lufthansa-Maschine „Landshut“ soll in Friedrichshafen am Bodensee ein Museum entstehen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags stellt dafür 15 Millionen Euro zur Verfügung, wie der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Martin Gerster (SPD), am Freitag in Berlin mitteilte. Mit dem Geld sollen unter anderem der Bau eines Hangars finanziert sowie Restaurations- und Betriebskosten gedeckt werden. „Damit schaffen wir eine würdige Heimat für diesen Zeitzeugen deutscher Innenpolitik“, sagte Gerster. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.