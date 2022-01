Bad Neuenahr-Ahrweiler

Landratswahl im flutgeschädigten Kreis mit vier Kandidaten

Ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe mit 134 Toten im Kreis Ahrweiler treten hier heute (ab 8.00 Uhr) vier Kandidaten zur Landratswahl an. Der einstige Amtsinhaber Jürgen Pföhler (CDU) soll am 14. Juli womöglich zu spät vor der Gefahr gewarnt haben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen ihn. Inzwischen ist der 63-jährige Jurist wegen Dienstunfähigkeit im Ruhestand. Viele traumatisierte Flutopfer, Tausende beschädigte Häuser, jahrelanger Wiederaufbau: Auf den Wahlsieger am Sonntag warten besondere Herausforderungen.