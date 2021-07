Landrat: „Schuldzuweisungen helfen nicht weiter“

Nach der Flut mit mindestens 132 Toten in Rheinland-Pfalz hatte es wiederholt Kritik am Katastrophenmanagement im Vorfeld des Hochwassers gegeben. Unklar ist bis heute, wann und wie genau der Kreis Warnungen an die Bevölkerung rausgab und ob dies rechtzeitig geschah.

„Um es ganz klar zu sagen: Nach meinem Eindruck reagierten alle zuständigen Behörden, der Deutsche Wetterdienst, der Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz, der Kreis Ahrweiler und alle Katastrophenschutzeinheiten unverzüglich und warnten die Bevölkerung frühzeitig zu unterschiedlichen Zeitpunkten“, sagte Pföhler. Was sich dann aber entwickelt habe, sei eine Ausnahmesituation gewesen, die es so in der ganzen Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben habe.

