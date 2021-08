Bad Neuenahr-Ahrweiler

Landrat Pföhler will nicht zurücktreten

Der Landrat des von der Flutkatastrophe stark betroffenen Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), will im Amt bleiben. „Er lässt mitteilen, dass er nicht zurücktreten wird“, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit.