Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 12:00 Uhr

Simmern

Landrat Bröhr will in den Bundestag

Den Landrat im Rhein-Hunsrück-Kreis, Marlon Bröhr (CDU) zieht es in den Bundestag. Er strebe für die Wahl im nächsten Jahr eine Kandidatur für den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück an, sagte Bröhr am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Diesen Wahlkreis haben seit 1949 stets die Direktkandidaten der CDU gewonnen.