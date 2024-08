Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD, M) spricht vor dem Zentralen Gedenkgottesdienst zum dritten Jahrestag der Flut im Ahrtal mit Cornelia Weigand (parteilos), Landrätin des Landkreises Ahrweiler. Bei der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben gekommen, davon 135 in der Ahr-Region. (zu dpa: «Landrätin: Bericht zur Ahr-Flut wichtig für künftigen Schutz») Foto: Thomas Frey/DPA