Landkreistag rügt Land wegen verspäteter Zahlungen

Wenn es ums Geld geht, ist Streit zwischen Land und Kommunen an der Tagesordnung.

Mainz (dpa/lrs). Die Landkreise in Rheinland-Pfalz mussten im vergangenen Jahr Kreditzinsen von zusammengerechnet rund einer Million Euro zahlen. Grund sei, dass das Land die Kreise später als üblich mit Geld versorgt habe, erklärte der Geschäftsführende Direktor des Landkreistages, Andreas Göbel, am Mittwoch in Mainz. Der SWR hatte zuvor online darüber berichtet.

Damit die Kommunen ihren Aufgaben nachkommen können, überweist das Land den Kreisen und kreisfreien Städten mehrmals im Jahr Geld. Eine wichtige Zahlung im Sommer sei aber deutlich geringer ausgefallen als zuvor, erklärte der Landkreistag nach dem Bericht. Das fehlende Geld sei erst im November überwiesen worden. Das Land habe darüber auch nicht rechtzeitig informiert.

In der Folge seien 17 der 24 Landkreise gezwungen gewesen, zur Überbrückung Kredite aufzunehmen. Ursache für die verspätete Zahlung soll nach Angaben der Landesregierung das im vergangenen Jahr neu eingeführte Finanzierungsmodell für die Kommunen gewesen sein, berichtete der SWR.

Göbel bestätigte die Informationen des SWR-Berichts und forderte das Land auf, das Geld wegen der Zinsen umgehend zurückzuzahlen. «Die Finanzsituation der Kommunen ist insgesamt angespannt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. 2024 fehlten unter dem Strich 250 Millionen Euro. Als Gründe nannte der Direktor des kommunalen Spitzenverbands unter anderem die Kosten für Kitas, den ÖPNV sowie die seit Jahren stark ansteigenden Ausgaben für die Sozial- und Jugendhilfe.