Landesweiter Corona-Kontrolltag für Donnerstag geplant

Mainz (dpa/lrs) – Polizei und Kommunen wollen die Einhaltung der Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz an diesem Donnerstag intensiv kontrollieren. „Die Infektionslage ist sehr ernst. Nur durch Impfungen und die konsequente Einhaltung der Regelungen zum Infektionsschutz im täglichen Miteinander können wir uns gegenseitig schützen und die vierte Welle brechen“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag in Mainz.

Ein besonderes Augenmerk werde beim Kontrolltag auf die 3G-Regelung in Bus und Bahnen sowie auf die 2G-Regelung etwa in der Gastronomie gelegt, kündigte Lewentz an. „Ein weiterer Schwerpunkt wird die zielgerichtete Prüfung von Impfnachweisen auf Fälschungsmerkmale sein.“ Aber auch das Abstandsgebot und die Maskenpflicht werden kontrolliert. Die Polizeipräsidien würden am Kontrolltag von mehr als 150 Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt.



„Die Pandemie ist noch nicht überstanden und wir müssen leider weiterhin Einschränkungen im Alltag in Kauf nehmen, auch wenn sich viele von uns nach Normalität sehnen, gerade in der Vorweihnachtszeit“, sagte Lewentz. Er appellierte an die Bürger, „in dieser schwierigen Zeit, die Corona-Schutzregeln zu beachten“.

