Mainz

Landesweit über 100 Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Nach Angaben der Polizei hat es am Montag in Rheinland-Pfalz 109 Zusammenkünfte von Kritikern der staatlichen Corona-Maßnahmen sowie vereinzelte Gegenveranstaltungen gegeben. Nach Schätzung der Polizei beteiligten sich rund 6400 Personen an den Protesten, von denen nur wenige angemeldet gewesen waren. Bei den angemeldeten Gegendemonstrationen wurden etwa 950 Menschen gezählt. Den Angaben zufolge wurden die Proteste überwiegend über den Messenger-Dienst Telegram und andere Social-Media-Plattformen organisiert.