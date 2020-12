Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 05:50 Uhr

Mehr als ein halbes Jahr nach der Absetzung des saarländischen AfD-Landesvorstandes von der AfD-Bundesspitze soll Ende Oktober ein neuer Landesvorstand gewählt werden. Dieser werde auf einem Landesparteitag voraussichtlich am Wochenende um den 25. Oktober bestimmt, sagte der Sprecher des eingesetzten Notvorstandes, Stephan Protschka, der Deutschen Presse-Agentur. Der saarländische AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Wirth hat bereits angekündigt, neuer AfD-Landeschef im Saarland werden zu wollen.

Die Absetzung des Landesvorstandes Ende März hatte der AfD-Bundesvorstand mit „schwerwiegenden Verstößen gegen die Grundsätze oder Ordnung der Partei“ begründet, unter anderem die Manipulation bei der Aufnahme von Mitgliedern. Der Landesvorstand bestreitet die Vorwürfe. Seit Jahren tobt in der AfD Saar ein Machtkampf zwischen verschiedenen Lagern.

Protschka ging davon aus, dass es im Rennen um die Nachfolge des bisherigen Landesvorsitzenden Josef Dörr noch weitere Kandidaten geben werde. Auch am Tag der Wahl könnten Kandidaten noch ihren Hut in den Ring werfen. Ob Dörr (82), der der Partei seit 2015 als Landesvorsitzender (abgesetzt) vorsteht, erneut antreten wird, hat er bisher offen gelassen. Er wolle diese Entscheidung dann von „seinen Freunden in der Partei“ abhängig machen, sagte er der dpa.

Zuvor stehe aber noch eine Entscheidung des Bundesschiedsgerichts der AfD aus, ob die Absetzung des Saar-Landesvorstandes rechtmäßig ist. „Wenn die sagen, das war nicht in Ordnung, dann sind wir sowieso wieder im Amt. Das kann ja noch passieren, das weiß ja keiner.“ Dörr ist der Ansicht, der Bundesvorstand habe den Landesvorstand „zu Unrecht des Amtes enthoben“.

Wirth sagte der dpa, er werde antreten, um für seine Partei wieder Sachpolitik im Saarland zu machen. „Wir müssen Probleme ansprechen und den Leuten Lösungen anbieten – uns auf Inhalte beziehen und nicht auf Satzungsfragen und innerparteiliche Streitigkeiten.“ Auch der (abgesetzte) Landesgeschäftsführer Christoph Schaufert habe bereits seine Kandidatur angekündigt, sagte Wirth.

Die Partei hatte bei der Landtagswahl 2017 drei Sitze gewonnen. Mitte Juli hatte die AfD-Fraktion im Landtag den Abgeordneten Lutz Hecker wegen eines angeblichen Vertrauensverlustes ausgeschlossen. Hecker hatte danach erklärt, dass er in der Partei verbleiben und im Landtag als fraktionsloses Mitglied weiter „AfD-Politik“ machen wolle.