Mainz

Landesvorsitz der Grünen: Bislang drei Kandidaturen erwartet

Gut sechs Wochen vor dem Landesparteitag der Grünen zeichnen sich bislang drei Kandidaturen für den Vorsitz ab. Der Grundsatz der Trennung von Amt und Mandat erfordert eine Neuwahl, da die beiden bisherigen Vorsitzenden Josef Winkler und Misbah Khan in Landtag und Bundestag gewählt wurden. Auf einer Landesdelegiertenversammlung am 26. und 27. November in Mainz ist neben den drei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands auch der erweiterte Landesvorstand neu zu wählen.