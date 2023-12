Plus Rheinland-Pfalz Landesverbandsvorsitzender der jüdischen Gemeinden: „Wir lassen uns nicht einschüchtern“ Der Krieg im Nahen Osten wirkt auch in unsere Gesellschaft hinein. Immer wieder sind Menschen auf die Straße gegangen – um ihre Solidarität mit Israel zu bekunden oder für pro-palästinensische Demos. Unsere Zeitung hat mit Avadislav Avadiev, dem Vorsitzenden des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz, darüber gesprochen, wie jüdische Mitbürger hierzulande den Gaza-Krieg erleben. Von Cordula Sailer-Röttgers

Der Krieg in Nahost scheint weit weg, Tausende von Kilometern. Doch er wirkt sich auch in Deutschland aus, hat in den vergangenen Wochen immer wieder Menschen auf die Straße getrieben – zu Solidaritätsbekundungen mit Israel, aber auch zu pro-palästinensischen Demonstrationen. Wie erleben jüdische Bürger in Rheinland-Pfalz den Gaza-Krieg, sind die ...