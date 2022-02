Mainz

Landesumweltamt: „Wir melden nur bis zur Kreisverwaltung“

Das rheinland-pfälzische Landesamt für Umwelt (LfU) meldet regionsbezogene Hochwasser-Frühwarnungen wie etwa für die Ahr nur an den zuständigen Landkreis – und nicht an die Gemeinden. „Wir melden nur bis zur Kreisverwaltung“, sagte der Abteilungsleiter für Hydrologie im LfU, Thomas Bettmann, am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags in Mainz. Diese informiere dann die Verbandsgemeinden und Gemeinden.