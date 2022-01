Mainz

Landesumweltamt: Kreisverwaltung regelmäßig informiert

Am Tag der Flutkatastrophe im Ahrtal war nach Einschätzung eines Abteilungsleiters des Landesamts für Umwelt (LfU) spätestens um 17.17 Uhr klar, „dass etwas ganz Großes kommt“. Dann sei klar gewesen, dass die Wasserstände höher sein würden als bei bisherigen Hochwassern, sagte der Abteilungsleiter für Hydrologie im LfU, Thomas Bettmann, am Freitagabend im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz. Zu diesem Zeitpunkt habe seine Behörde auch eine Frühwarnung der höchsten Stufe ausgelöst.