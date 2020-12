Archivierter Artikel vom 02.05.2020, 09:50 Uhr

Mainz

Landessportbund-Präsident Borchert: Schwere Einnahmeverluste

Der Landessportbund Rheinland-Pfalz sieht viele seiner Vereine in der derzeitigen Coronavirus-Pandemie in einer prekären Situation. Dies sagte Präsident Jochen Borchert in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Vereine mit größeren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und Zweckbetrieben haben teilweise dramatische Einnahmeverluste durch den Ausfall des Spielbetriebs, durch ausfallende Kurse, Trainingscamps, etc“, sagte Borchert. Besser gehe es Vereinen, die sich nahezu ausschließlich über Mitgliedsbeiträge finanzieren.