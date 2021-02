Mainz

Landessportbund legt Plan zum Wiedereinstieg vor

Der Landessportbund Rheinland-Pfalz hat einen Plan für einen stufenweisen Wiedereinstieg in den Sportbetrieb vorgelegt. Wie der LSB am Donnerstag mitteilte, wende man sich mit dem Eckpunktepapier an die Landespolitik. Unter dem Begriff „Corona Sportampel RLP“ zeigt der Dachverband auf, wie ein an das jeweilige Infektionsgeschehen angepasster Sportbetrieb aussehen könnte.