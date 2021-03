Mainz

Landesregierung will Entscheidung zur Kontaktnachverfolgung

Die rheinland-pfälzische Landesregierung drängt auf eine schnelle und einheitliche digitale Lösung für die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infektionen – etwa per App. Dies sei notwendig, „um Öffnungsschritte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu begleiten und sicherzustellen, dass der Datenaustausch schnell abläuft“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz. Auf Initiative von Rheinland-Pfalz werde sich die Gesundheitsministerkonferenz in ihrer nächsten Sitzung am kommenden Montag (15. März) damit befassen.