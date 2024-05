Landesregierung warnt vor erneutem Regen im Saarland

Anzeige

Saarbrücken (dpa) – Die saarländische Landesregierung warnt vor neuen Regenfällen am frühen Dienstagmorgen. «Auch erneute Überflutungen sind nicht auszuschließen, auch wenn die Prognosen aktuell nicht von einer Wiederholung der Situation vom Wochenende ausgehen», hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei am Montag. «Die Landesregierung mahnt die Bevölkerung zur Wachsamkeit.»

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) rief die Menschen dazu auf, wachsam zu sein und sich zu schützen. «Die Landesregierung, die Landkreise und die Einsatzkräfte bereiten sich auf eine erneute Lage vor», sagte sie laut Mitteilung. «Wir fahren alle Vorsichtsmaßnahmen hoch und koordinieren die Vorbereitungen für erneuten Starkregen», sagte Innenminister Reinhold Jost (SPD).