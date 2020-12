Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 12:50 Uhr

Landesregierung und BASF sprechen über wirtschaftliche Lage

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Treffen in Ludwigshafen haben die rheinland-pfälzische Landesregierung und der Vorstand des Chemiekonzerns BASF über die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Themen Klimaschutz und Mobilität beraten. „Angesichts der politischen Situation, Hass und Hetze von Rechts, bedeutet es mir sehr viel, dass die BASF für Vielfalt und Weltoffenheit steht und dies ja auch ganz besonders in Ludwigshafen zeigt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag einer Mitteilung zufolge. Für viele gesellschaftliche Werte würden Unternehmen als Vorbilder gebraucht.