Landesregierung tritt sich mit BASF-Vorstand

Mainz/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Landesregierung mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) an der Spitze und BASF-Chef Markus Kamieth kommen am Dienstag in Mainz (11 Uhr) zu einem Gespräch zusammen. An dem Treffen, das in regelmäßigen Abständen zwischen dem Kabinett und dem Management des Ludwigshafener Chemiekonzerns stattfindet, wird auch die Arbeitsdirektorin und Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen, Katja Scharpwinkel, teilnehmen. Das DAX-Unternehmen hat jüngst einen umfassenden Konzernumbau mit möglichen Stilllegungen von Anlagen und einem zusätzlichen Stellenabbau gerade am Stammwerk Ludwigshafen ankündigt.